Lanciati nel Cantone i servizi di mobilità della piattaforma: in predicato, la collaborazione «con le compagnie di taxi e i taxisti indipendenti».

Uber ha annunciato oggi, mercoledì, il lancio dei propri servizi di mobilità anche in Ticino. Attualmente disponibile a Lugano, la piattaforma di trasporto prevede di estendere poi il servizio ad altre città del Cantone.

«Questo lancio è un’ulteriore prova del nostro impegno a soddisfare le esigenze di mobilità in costante evoluzione», ha dichiarato in una nota Jean-Pascal Aribot, direttore di Uber in Svizzera.

In Ticino, si legge ancora nel comunicato, Uber collaborerà con le compagnie di taxi e i taxisti indipendenti, oltre che con gli operatori di noleggio con conducente. Con ciò offrendo «un’opportunità economica ai taxisti locali, che possono utilizzare» l’app «liberamente e a loro discrezione per ricevere prenotazioni di corse».

L’app di Uber è attualmente accessibile, ricorda la nota, in più di 20 agglomerati urbani in Svizzera.

