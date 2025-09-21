Dal confineUbriaco al volante travolge delle giovani, morte due 21enni
21.9.2025 - 10:44
Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un furgone nella tarda serata di sabato a Brivio, in provincia di Lecco. Una terza giovane, di 20 anni, è scampata alla tragedia.
In base a una prima ricostruzione, il mezzo guidato da un 34enne risultato positivo all’alcoltest procedeva lungo la provinciale e ha travolto le giovani che camminavano sul ciglio della strada insieme a una ragazza di 20 anni, come detto, sopravvissuta all'incidente.
Il gruppo aveva appena parcheggiato nella zona della locale palestra e stava raggiungendo la festa del paese dove c'era un concerto. Inutile l’intervento dell’elisoccorso: le due amiche sono morte dopo l’impatto.