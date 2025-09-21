  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Dal confine Ubriaco al volante travolge delle giovani, morte due 21enni

Swisstxt

21.9.2025 - 10:44

Inutile l’intervento dei soccorsi: le due amiche sono morte dopo l’impatto.
Inutile l’intervento dei soccorsi: le due amiche sono morte dopo l’impatto.
sda

Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un furgone nella tarda serata di sabato a Brivio, in provincia di Lecco. Una terza giovane, di 20 anni, è scampata alla tragedia.

SwissTXT

21.09.2025, 10:44

21.09.2025, 10:56

In base a una prima ricostruzione, il mezzo guidato da un 34enne risultato positivo all’alcoltest procedeva lungo la provinciale e ha travolto le giovani che camminavano sul ciglio della strada insieme a una ragazza di 20 anni, come detto, sopravvissuta all'incidente.

Il gruppo aveva appena parcheggiato nella zona della locale palestra e stava raggiungendo la festa del paese dove c'era un concerto. Inutile l’intervento dell’elisoccorso: le due amiche sono morte dopo l’impatto.

I più letti

L'incredibile trasformazione: sapreste dire chi è questa giovane reale?
Ecco come viene preparato il cibo che si mangia in prima e business class sugli aerei
Litigio al ristorante per Stefano De Martino e Caroline Tronelli, poi lui resta fuori casa
La Svizzera non può permettersi il più moderno sistema di difesa anti-droni
Ecco cosa non si deve mai fare su una nave da crociera per non rischiare di essere banditi

Altre notizie

Trasporto merci. FFS Cargo potrebbe chiudere tre depositi, anche quello di Chiasso

Trasporto merciFFS Cargo potrebbe chiudere tre depositi, anche quello di Chiasso

Dal confine. Picchiato a sangue a Carlazzo, 44enne in gravi condizioni

Dal confinePicchiato a sangue a Carlazzo, 44enne in gravi condizioni

Ticino. Inaugurato a Bombinasco il foyer per i richiedenti l'asilo minorenni

TicinoInaugurato a Bombinasco il foyer per i richiedenti l'asilo minorenni