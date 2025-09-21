Inutile l’intervento dei soccorsi: le due amiche sono morte dopo l’impatto. sda

Due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un furgone nella tarda serata di sabato a Brivio, in provincia di Lecco. Una terza giovane, di 20 anni, è scampata alla tragedia.

In base a una prima ricostruzione, il mezzo guidato da un 34enne risultato positivo all’alcoltest procedeva lungo la provinciale e ha travolto le giovani che camminavano sul ciglio della strada insieme a una ragazza di 20 anni, come detto, sopravvissuta all'incidente.

Il gruppo aveva appena parcheggiato nella zona della locale palestra e stava raggiungendo la festa del paese dove c'era un concerto. Inutile l’intervento dell’elisoccorso: le due amiche sono morte dopo l’impatto.