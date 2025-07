Ucciso a Luino un 57enne svizzero, dal figlio adottivo

La centrale via di Luino dove è stato ucciso l'uomo di 57 anni residente a Lugano RSI

Un cittadino svizzero residente a Lugano è stato accoltellato a morte domenica sera, attorno alle ore 19, dal figlio adottivo.

Swisstxt

Il dramma si è consumato all’interno di un’abitazione in via Vittorio Veneto, a Luino, sul Lago Maggiore in provincia di Varese.

Il fatto si è consumato a seguito di un litigio, quando – appunto – uno dei due figli adottati dell’età di 25 anni, ha ferito l’uomo a morte.

A nulla sono infatti valsi i soccorsi per il 57enne. L’aggressore si è allontano dall’appartamento subito dopo il gesto ma è stato raggiunto e bloccato dai Carabinieri della Stazione di Luino.

Al momento non sono note le motivazioni del gesto che ha portato all’omicidio.