no") e accolto le linee guida per il risanamento delle finanze cantonali redatte dal capogruppo in Gran Consiglio Sergio Morisoli.
Riunito martedì sera a Locarno, il comitato cantonale dell'UDC ha approvato i conti 2023 e 2024 del partito, comunicato le raccomandazioni di voto per i temi federali alle urne il 30 novembre (due « E' stato criticato dal presidente Piero Marchesi un preventivo del 2026 definito senza bussola e privo di un piano pluriennale di rientro. La ricetta democentrista è quella di un taglio alla spesa, per rendere l'amministrazione «efficiente come un'azienda» e far sì che lo Stato sociale aiuti «solo chi ne ha bisogno».
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico
Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.
Rapper spagnolo condannato per due Tweet
Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.
