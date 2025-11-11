Il presidente Piero Marchesi tipress

Riunito martedì sera a Locarno, il comitato cantonale dell'UDC ha approvato i conti 2023 e 2024 del partito, comunicato le raccomandazioni di voto per i temi federali alle urne il 30 novembre (due « E' stato criticato dal presidente Piero Marchesi un preventivo del 2026 definito senza bussola e privo di un piano pluriennale di rientro. La ricetta democentrista è quella di un taglio alla spesa, per rendere l'amministrazione «efficiente come un'azienda» e far sì che lo Stato sociale aiuti «solo chi ne ha bisogno».