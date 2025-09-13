Il presidente dell'UDC ticinese Piero Marchesi. Ti-Press

Piero Marchesi è stato riconfermato presidente dell'UDC Ticino durante il congresso ordinario annuale tenutosi sabato a Biasca.

Il partito ha approvato una dichiarazione per un Ticino «più libero, sicuro e prospero». Il capogruppo in Gran Consiglio Sergio Morisoli ha criticato la gestione delle finanze cantonali, proponendo di «dare meno soldi allo Stato».

La granconsigliera Roberta Soldati ha chiesto revisioni della giustizia. Il consigliere agli Stati Marco Chiesa si è opposto ai «Bilaterali III».

Il presidente Marchesi ha accusato il Consiglio di Stato di limitarsi alla «pura amministrazione», proponendo l'UDC come forza di cambiamento.