Licenza edilizia per le officine di Arbedo-Castione Keystone

Via libera alla costruzione delle officine FFS ad Arbedo-Castione. L'Ufficio federale dei trasporti (UFT) ha reso noto oggi di aver rilasciato la licenza edilizia dopo la risoluzione di 24 delle 26 opposizioni.

L'approvazione è impugnabile entro 30 giorni davanti al Tribunale amministrativo federale (TAF).

Per il progetto sarà necessaria una superficie totale di circa 150'000 metri quadrati, dei quali circa 88'000 per l'avvicendamento delle colture, che le FFS dovranno compensare in toto, ricorda l'UFT in una nota odierna, aggiungendo che le due opposizioni che non è stato possibile appianare nel quadro della procedura di approvazione dei piani riguardano questa questione.

Ad Arbedo-Castione le FFS prevedono di svolgere lavori di manutenzione di treni viaggiatori con circa 360 collaboratori e 80 apprendisti, a partire dal 2027. Le nuove officine sostituiranno quelle di Bellinzona, non più sufficienti per rispondere alle esigenze di manutenzione del materiale rotabile, aggiunge l'UFT.

Il Consiglio federale aveva inserito la sede di Arbedo-Castione per le nuove officine FFS in Ticino nel Piano settoriale dei trasporti a gennaio 2022. A inizio 2023, l'UFT ha rilasciato un'approvazione parziale affinché le FFS potessero avviare le misure edili preparatorie.

