Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Tradizionale festa di chiusura di una stagione «strana, ma abbastanza buona», spiega il presidente di Nuova Carì, Gabriele Gendotti.

Sulle piste di Carì si è tenuta martedì la tradizionale festa di chiusura della stagione, che è stata abbastanza buona avendo visto quasi triplicati i primi passaggi rispetto alla stagione precedente. In diversi hanno passato qui la giornata, approfittando del sole e delle neve, per un’ultima sciata. Gli impianti riapriranno a luglio per la stagione estiva.

«Una stagione strana, ma abbastanza buona: poca neve, ma tanto bel tempo, quindi vacanze di Natale e di Carnevale buone. Dopodiché neve, ma brutto tempo. Però siamo arrivati più o meno ai 27’000 primi passaggi, che è un risultato che fa bene», spiega ai microfoni della RSI Gabriele Gendotti, presidente di Nuova Carì.

«Constatiamo anche che abbiamo sempre più utenti in parapendio, anche perché questa è una zona particolarmente idonea. Quest’anni ce ne sono stati parecchi, soprattutto da oltre Gottardo».