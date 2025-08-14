  1. Clienti privati
Nuovi ritardi Un altro ricorso rallenta Cornaredo Sud. Deciderà il TF

Swisstxt

14.8.2025 - 20:42

Verso la nuova Arena Sportiva a Lugano
Verso la nuova Arena Sportiva a Lugano
RSI

Sul lato sud della nuova Arena Sportiva di Lugano, dove sono previsti un campo di allenamento e la pista di atletica, la realizzazione è ancora frenata da un ricorso.

SwissTXT

14.08.2025, 20:42

14.08.2025, 23:03

Ad averlo presentato è un consorzio che aveva partecipato senza successo al bando di concorso per la posa del manto erboso.

L’incarto è sul tavolo del Tribunale federale.

I ricorrenti rimproverano alla Città di aver commesso un grave errore formale nel comunicare l’esito del concorso, impedendo loro di contestare il risultato in tempi utili.

L’area a sud dello stadio era già «congelata» da un altro ricorso, quello dell’Associazione traffico e ambiente, contraria alla pianificazione.

Lugano. 400’000 franchi per affittare l’Arena Sportiva

Lugano400’000 franchi per affittare l’Arena Sportiva

