Verso la nuova Arena Sportiva a Lugano RSI

Sul lato sud della nuova Arena Sportiva di Lugano, dove sono previsti un campo di allenamento e la pista di atletica, la realizzazione è ancora frenata da un ricorso.

SwissTXT Swisstxt

Ad averlo presentato è un consorzio che aveva partecipato senza successo al bando di concorso per la posa del manto erboso.

L’incarto è sul tavolo del Tribunale federale.

I ricorrenti rimproverano alla Città di aver commesso un grave errore formale nel comunicare l’esito del concorso, impedendo loro di contestare il risultato in tempi utili.

L’area a sud dello stadio era già «congelata» da un altro ricorso, quello dell’Associazione traffico e ambiente, contraria alla pianificazione.