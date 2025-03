IMMAGINE D'ILLUSTRAZIONE © Ti-Press / Tatiana Scolari / archivio

Un anziano si è procurato ferite giudicate serie cadendo da un tetto di un garage a Giubiasco

Un uomo di 74 anni, domiciliato nel Bellinzonese, è precipitato dal tetto di un garage ed è rimasto ferito in modo serio sabato pomeriggio, intorno alle 15.45 a Giubiasco, in via Strada Vecchia, una laterale della strada cantonale della Valle Morobbia.

La vittima, stando al comunicato arrivato in serata dalla polizia, è caduta da un’altezza di circa tre metri. Stava svolgendo dei lavori sul tetto di un garage.

Sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona, che hanno prestato le prime cure al ferito e gli agenti della polizia Cantonale insieme agli specialisti della Scientifica che dovranno ricstruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Il malcapitato è stato ricoverato in ospedale.