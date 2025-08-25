  1. Clienti privati
Attività di spaccio? Un arresto per droga a Biasca

25.8.2025 - 14:58

Un 51enne cittadino serbo domiciliato in Riviera è stato arrestato nell’ambito di un’inchiesta per spaccio di droga in territorio di Biasca.

25.08.2025, 15:01

Il fermo risale al 21 agosto, ma se n’è avuta notizia solo oggi, lunedì.

L’uomo è sospettato di essere coinvolto in un’attività di spaccio ed è stato trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina.

Le ipotesi di reato sono di infrazione e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti. La misura restrittiva della libertà è stata nel frattempo confermata dal Giudice dei provvedimenti coercitivi.

