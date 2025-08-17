La stazione di Chiasso. keystone

Un ventenne del Gambia residente in Spagna è stato arrestato martedì a Chiasso (ma la notizia è stata resa nota solo domenica, dopo la convalida del fermo) su un treno proveniente dall’Italia, durante gli abituali controlli di frontiera.

Celati nei suoi bagagli gli agenti hanno trovato circa 100 grammi di cocaina e 200 pastiglie di ecstasy, nonché 2'300 franchi e 570 euro.

L’uomo è stato incriminato per infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e alla Legge federale sugli stranieri. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Veronica Lipari.