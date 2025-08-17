  1. Clienti privati
Era nascosta nel bagaglio Ventenne arrestato per droga sul treno a Chiasso

Swisstxt

17.8.2025 - 11:12

La stazione di Chiasso.
La stazione di Chiasso.
keystone

Un ventenne del Gambia residente in Spagna è stato arrestato martedì a Chiasso (ma la notizia è stata resa nota solo domenica, dopo la convalida del fermo) su un treno proveniente dall’Italia, durante gli abituali controlli di frontiera.

SwissTXT

17.08.2025, 11:12

17.08.2025, 11:29

Celati nei suoi bagagli gli agenti hanno trovato circa 100 grammi di cocaina e 200 pastiglie di ecstasy, nonché 2'300 franchi e 570 euro.

L’uomo è stato incriminato per infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti e alla Legge federale sugli stranieri. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Veronica Lipari.

