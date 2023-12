Dietro ai dati Keystone

A partire dal prossimo anno accademico, 2024-2025, l’Università della Svizzera italiana (USI) offrirà un Bachelor in Data Science.

Il nuovo percorso, si legge in un comunicato (martedì), sarà impartito congiuntamente dalle facoltà di scienze economiche e scienze informatiche. In questo modo l’USI vuole offrire un curriculum completo che consenta agli studenti di orientarsi in un mondo sempre più governato dai dati.

Con una solida base di matematica, statistica, programmazione e manipolazione/gestione dei dati, i laureati saranno in grado di raccogliere, analizzare e interpretare efficacemente grandi insiemi di dati.

Swisstxt