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Arrestato a Latina Un ex funzionario retico 70enne fermato in Italia verrà estradato. Ecco perché

SDA

15.6.2026 - 17:22

L'8 giungo un ex funzionario cantonale è stato arrestato in Italia su richiesta della Procura pubblica dei Grigioni. (immagine simbolica)
L'8 giungo un ex funzionario cantonale è stato arrestato in Italia su richiesta della Procura pubblica dei Grigioni. (immagine simbolica)
Keystone

L'ex funzionario cantonale grigionese arrestato la settimana scorsa a Latina, in Italia, e accusato di aver incassato 500'000 franchi, falsificando documenti, verrà estradato. La Procura pubblica retica, che aveva avviato un procedimento penale nel 2016 nei suoi confronti, ha inoltrato una richiesta alle autorità italiane in tal senso.

Keystone-SDA

15.06.2026, 17:22

15.06.2026, 17:41

Secondo quanto riportato la settimana scorsa dall'agenzia italiana ANSA, il 70enne svizzero è stato rintracciato in un ospedale di Formia, nella provincia di Latina.

L'arresto – confermato dall'Ufficio federale di giustizia (UFG) – è avvenuto l'8 giugno.

«La Procura pubblica grigionese ha avviato nel 2016 un procedimento penale contro un ex funzionario dell'Ufficio d'esecuzioni e di fallimento per abuso di ufficio e reati contro il patrimonio e contro i documenti», ha dichiarato oggi a Keystone-ATS la magistratura, precisando di non poter fornire ulteriori informazioni «per motivi legati alle indagini».

La Procura pubblica grigionese ha quindi emesso un mandato di arresto internazionale nei confronti dell'uomo nell'ottobre 2020.

I reati sono stati commessi tra il 2006 e il 2016. Le vittime sono sia privati che autorità comunali e cantonali.

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