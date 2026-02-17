  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Nei suoi locali aveva di tutto Un giovane del Luganese in manette per spaccio di droga

Sara Matasci

17.2.2026

Immagine d'illustrazione
Immagine d'illustrazione
KEYSTONE

Un 21enne svizzero, domiciliato nel Luganese, è stato arrestato venerdì scorso in quanto sospettato di essere coinvolto in un'attività di spaccio di droga.

Sara Matasci

17.02.2026, 10:16

Lo comunicano Ministero pubblico e Polizia cantonale, spiegando che la perquisizione dei locali a lui in uso ha permesso di rinvenire una ventina di grammi di cocaina, oltre 1,5 chilogrammi di marijuana, circa 20 grammi di hashish, dei farmaci che necessitano di prescrizione medica, un migliaio di franchi in contanti e oggetti atti al confezionamento di stupefacenti.

Al termine dei verbali di interrogatorio è stato disposto il suo arresto. Al fermo hanno contribuito anche agenti della Polizia Città di Lugano.

Le ipotesi di reato nei confronti del giovane sono di infrazione aggravata, subordinatamente semplice, nonché contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro e infrazione alla Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici.

L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Veronica Lipari.

I più letti

Brignone ha sciato fino all'oro con una paura mortale: «Ho rovinato la gamba e il ginocchio»
Ecco chi è James Mbaye, il nuovo amore della campionessa Federica Brignone
Morta di freddo in montagna: sotto accusa c'è il compagno, ma i «suoceri» lo difendono
È morto il reverendo Jesse Jackson, icona dei diritti civili
Un giovane del Luganese in manette per spaccio di droga

Altre notizie

Tentativo di phishing in Ticino. Nuova truffa: attenzione alle mail ricevute a nome della Polizia cantonale

Tentativo di phishing in TicinoNuova truffa: attenzione alle mail ricevute a nome della Polizia cantonale

Grigioni. San Bernardino, tra rilancio e parcheggi al limite

GrigioniSan Bernardino, tra rilancio e parcheggi al limite

A Zernez. Troppo pochi utilizzatori, chiude uno dei park and ride installati per l'afflusso alle Olimpiadi

A ZernezTroppo pochi utilizzatori, chiude uno dei park and ride installati per l'afflusso alle Olimpiadi