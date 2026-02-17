Un giovane del Luganese in manette per spaccio di droga

Immagine d'illustrazione KEYSTONE

Un 21enne svizzero, domiciliato nel Luganese, è stato arrestato venerdì scorso in quanto sospettato di essere coinvolto in un'attività di spaccio di droga.

Lo comunicano Ministero pubblico e Polizia cantonale, spiegando che la perquisizione dei locali a lui in uso ha permesso di rinvenire una ventina di grammi di cocaina, oltre 1,5 chilogrammi di marijuana, circa 20 grammi di hashish, dei farmaci che necessitano di prescrizione medica, un migliaio di franchi in contanti e oggetti atti al confezionamento di stupefacenti.

Al termine dei verbali di interrogatorio è stato disposto il suo arresto. Al fermo hanno contribuito anche agenti della Polizia Città di Lugano.

Le ipotesi di reato nei confronti del giovane sono di infrazione aggravata, subordinatamente semplice, nonché contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti, riciclaggio di denaro e infrazione alla Legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici.

L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Veronica Lipari.