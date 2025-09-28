#Lecco, intervento #vigilidelfuoco in corso lungo SS36, in dir. Nord, a Abbadia Lariana per la caduta di massi sulla carreggiata, interessata anche la vicina linea ferroviaria che risulta interdetta. In corso evacuazione con l'autoscala dei passeggeri del convoglio ferroviario… pic.twitter.com/OErbSbAAFM — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 28, 2025

Un masso di notevoli dimensioni verso le 13.30 si è staccato dal monte San Martino - il cosiddetto «Monte marcio» come viene definito dagli abitanti della zona - finendo sulla ferrovia e rimbalzando poi sulla strada statale 36 che costeggia il lago di Como senza investire treni o mezzi in transito.

Keystone-SDA SDA

È accaduto tra gli abitati di Lecco e Abbadia Lariana (Lecco) in località Pradello.

La linea ferroviaria è stata subito interrotta, con danni alle strutture, mentre il treno che stava sopraggiungendo si è fermato grazie all'intervento del macchinista riuscito a fermare il convoglio appena in tempo. I Vigili del fuoco italiani hanno quindi proceduto all'evacuazione dei passeggeri - oltre 150 - attraverso un'autoscala.

Sulla statale si viaggia per il momento su una sola corsia con notevoli rallentamenti. La circolazione dei treni è interrotta tra le stazioni di Lecco e Abbadia. Sono intervenuti i pompieri del comando di Lecco con la Polizia Stradale e ai tecnici dell'Anas, azienda che si occupa di infrastrutture stradali e gestisce la rete di strade statali e autostrade italiane, con un'ambulanza a disposizione.

Lungo la statale è stata chiusa una corsia della carreggiata nord. Difficile valutare i tempi di completo ripristino in quanto va perlustrato lo stato della parete montana che incombe su ferrovia e statale 36.

Un treno ha urtato i massi

Secondo quanto comunicato da Trenord, il treno 2824 partito da Milano Centrale alle 12.20 e diretto a Tirano ha urtato i massi caduti, probabilmente per il maltempo dei giorni scorsi, sui binari dal pendio sovrastante mentre procedeva fra Lecco e Abbadia Lariana.

Il macchinista del convoglio ha prontamente azionato il freno di emergenza, ma non ha potuto impedire l'urto con la frana che ha causato lo svio del primo carrello della prima carrozza del convoglio. Non ci sono state conseguenze per i passeggeri del treno né per il personale di bordo e tutti sono stati fatti sfollare grazie all'assistenza dei Vigili del Fuoco italiani.

La circolazione della linea Milano-Lecco-Tirano è sospesa fra Lecco e Mandello Del Lario e Trenord ha organizzato un servizio sostitutivo fra le due stazioni. Fra Milano e Lecco è regolarmente attiva anche la linea S8 Milano-Carnate-Lecco.