Traffico deviatoUn incidente provoca la chiusura di un tratto di A13 nei Grigioni
SDA
4.6.2026 - 17:15
L'autostrada A13 fra Rothenbrunnen e l'uscita verso Bonaduz è attualmente chiusa a causa di un incidente. Il traffico viene deviato fino a nuovo avviso, ha comunicato la Polizia cantonale grigionese interpellata da Keystone-ATS.
Keystone-SDA
04.06.2026, 17:15
04.06.2026, 17:17
SDA
L'incidente è avvenuto prima del portale sud del tunnel Isla Bella, intorno alle 16:30 di giovedì pomeriggio. Non è ancora noto se vi siano vittime o feriti.
Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine supportate dal servizio di soccorso stradale e dall'ambulanza.
L'asse nord-sud rimarrà chiuso fino a nuovo avviso.