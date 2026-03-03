Una vista da Locarno I.M.

Prosegue nel Locarnese il lavoro di approfondimento avviato da sette Comuni – Locarno, Losone, Brione sopra Minusio, Orselina, Minusio, Tenero-Contra e Mergoscia – sul proprio futuro istituzionale.

Venerdì 6 e sabato 7 marzo 2026, al Palazzetto FEVI di Locarno, si terrà un laboratorio partecipativo che permetterà ai Municipi di disporre di una valutazione condivisa per comprendere quale assetto istituzionale risulti più adatto a sostenere lo sviluppo futuro del territorio.

Sulla base dei risultati, ciascun Comune potrà successivamente decidere in piena autonomia se avviare o meno un progetto aggregativo formale. I lavori saranno coordinati dalla Sezione degli enti locali del Dipartimento delle istituzioni.

L’iniziativa, si legge in un comunicato stampa del Dipartimento delle istituzioni, «scaturisce dal dialogo avviato nel corso del 2024 tra il DI e i Municipi. A seguito di questi incontri è emersa la disponibilità di alcuni Comuni ad approfondire possibili forme di collaborazione istituzionale. Su questa base è stata avviata una fase di pre-studio finalizzata a raccogliere informazioni e valutazioni condivise a supporto delle future decisioni politiche».

Al laboratorio parteciperanno circa 170 persone

Il laboratorio riunirà circa 170 persone, tra rappresentanti delle autorità comunali, della società civile e del mondo economico. Nel corso delle due giornate saranno esaminati i principali fattori che incidono sulla qualità di vita e sulla competitività del territorio, individuati i temi prioritari per i prossimi anni e discusse possibili misure di intervento a livello comunale.

La prima giornata sarà dedicata all’analisi della situazione attuale e all’identificazione delle principali sfide e prospettive di sviluppo. La seconda giornata sarà invece incentrata sull’identificazione delle possibili misure e sulla valutazione di due possibili assetti istituzionali – Comuni separati oppure Comuni aggregati – con l’obiettivo di individuare quale modello risulti più idoneo a sostenere le priorità emerse durante i lavori.