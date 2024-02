Nella foto una delle manifestazioni organizzate dal gruppo di sostegno dell'HCAP, l'«HCAP Ice Fondue 2019», svoltasi nella vecchia Valascia. archivio Ti-Press

Una persona avrebbe sottratto fondi destinati al club leventinese. È accusata di appropriazione indebita e amministrazione infedele. «Prendiamo atto»: questo è il commento dei biancoblù. Lo rivela la RSI.

Un membro del Gruppo di sostegno dell’Hockey Club Ambrì Piotta (HCAP) è finito sotto inchiesta. Gli inquirenti sospettano che abbia sottratto, a fini personali, dei fondi raccolti dall’ente a favore della società leventinese.

La movimentazione al vaglio della procura ammonta ad alcune centinaia di migliaia di franchi. Tenuto conto di quanto già restituito, attualmente lo scoperto sarebbe invece di qualche migliaia.

Il procuratore pubblico Andrea Gianini, titolare delle indagini, ipotizza al momento i reati di appropriazione indebita e di amministrazione infedele.

L’uomo è indagato a piede libero. Nei suoi confronti non sono infatti stati ravvisati gli estremi per l’arresto. Interpellato telefonicamente dalla RSI, ha preferito non rilasciare dichiarazioni.

L’HCAP, come pure gli altri esponenti del Gruppo di sostegno (esterno al sodalizio biancoblù), non sono in alcun modo coinvolti nella vicenda.