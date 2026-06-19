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Grigioni Un motociclista esce di strada e si ferisce sul passo dello Julier

SDA

19.6.2026 - 10:54

La polizia grigionese ha pubblicato un comunicato.
La polizia grigionese ha pubblicato un comunicato.
sda

Un motociclista tedesco è rimasto ferito giovedì in un incidente avvenuto sul passo dello Julier, nel canton Grigioni.

Keystone-SDA

19.06.2026, 10:54

19.06.2026, 11:13

Stando a quanto indicato dalla polizia cantonale retica, il 61enne stava procedendo in salita proveniente da Bivio quando all'altezza della località Plang del Mermel, nell'affrontare una curva a sinistra, ha perso il controllo del suo veicolo: è uscito di strada e dopo un breve tratto sull'adiacente banchina di ghiaia è caduto in un prato disseminato di pietre.

I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni passanti; sono poi intervenuti i sanitari che hanno trasportato il centauro all'ospedale di Samedan.

Le sue ferite sono giudicate di media gravità.

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