GrigioniUn motociclista esce di strada e si ferisce sul passo dello Julier
SDA
19.6.2026 - 10:54
Un motociclista tedesco è rimasto ferito giovedì in un incidente avvenuto sul passo dello Julier, nel canton Grigioni.
Keystone-SDA
19.06.2026, 10:54
19.06.2026, 11:13
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Stando a quanto indicato dalla polizia cantonale retica, il 61enne stava procedendo in salita proveniente da Bivio quando all'altezza della località Plang del Mermel, nell'affrontare una curva a sinistra, ha perso il controllo del suo veicolo: è uscito di strada e dopo un breve tratto sull'adiacente banchina di ghiaia è caduto in un prato disseminato di pietre.
I primi soccorsi sono stati prestati da alcuni passanti; sono poi intervenuti i sanitari che hanno trasportato il centauro all'ospedale di Samedan.