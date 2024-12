La consegna della lettera aperta di protesta al cancelliere Arnoldo Coduri tipress

A scandire la mobilitazione dei docenti ticinesi oggi, venerdì, anche un presidio di protesta allestito a Bellinzona.

SwissTXT Swisstxt

Circa 200 insegnanti si sono quindi radunati in Piazza Governo, contestando la mancata concessione del rincaro per il 2024. Una misura che il Governo ha inteso compensare con due giornate aggiuntive di vacanza: una oggi, venerdì, e l'altra per il 7 gennaio.

Oggi però una ventina di sedi scolastiche hanno dato luogo a quello che è stato definito come uno sciopero «al contrario»: aprendo quindi le porte, anziché chiuderle.

Una lettera aperta di protesta è stata consegnata durante la dimostrazione a Bellinzona al cancelliere dello Stato Arnoldo Coduri.