Fortemente sotto pressione i principali assi stradali che attraversano il Ticino e i Grigioni ©Archivio Ti-Press/Samuel Golay

L'incrociarsi delle auto dirette a sud per le ultime partenze estive e di quelle di rientro verso il nord delle Alpi stanno mettendo fortemente sotto pressione i principali assi stradali che attraversano il Ticino e i Grigioni.

Sabato mattina colonne di circa 5 chilometri si sono formate a entrambi i portali della galleria del San Gottardo, con tempi d'attesa di 50 minuti, tanto tra Amsteg e Göschenen quanto tra Quinto e Airolo.

In Ticino per chi è diretto a sud, in direzione dell'Italia, la circolazione è fortemente rallentata tra Chiasso-Balerna e la dogana di Brogeda.

Swisstxt