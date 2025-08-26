  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Canna in mano, un sabato sui laghi per i neofiti

Swisstxt

26.8.2025 - 11:30

Un giovanissimo pescatore
Un giovanissimo pescatore
Canton Ticino

Sabato 30 agosto si potrà pescare gratis sui laghi Ceresio e Verbano, nonché sui laghetti alpini e bacini del Ticino.

SwissTXT

26.08.2025, 11:30

26.08.2025, 11:39

L'iniziativa, promossa dal Consiglio di Stato per la Giornata svizzera dei pesci, è rivolta ai neofiti accompagnati da pescatori con regolare patente annuale (di tipo D1).

Ogni pescatore patentato potrà invitare fino a due principianti. Le catture andranno registrate dal titolare del permesso e dovranno rientrare nel contingente giornaliero.

I corsi d'acqua sono esclusi dall'iniziativa. L'evento mira a promuovere la pesca sostenibile, valorizzare gli ecosistemi acquatici e incoraggiare il consumo di pesce locale a km zero.

I più letti

Siete stati punti dalle zanzare più spesso di altri? Ecco perché
Questo divieto dell'UE colpisce duramente i saloni per le unghie svizzeri
Troppe cancellazioni e costi aggiuntivi: turisti infastiditi dai metodi di Corsica Ferries
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»
Nuovo look per la principessa Kate in occasione delle vacanze a Balmoral

Altre notizie

Grigioni. Attacco in Val Fex, via libera all’abbattimento del lupo

GrigioniAttacco in Val Fex, via libera all’abbattimento del lupo

Studio USI. La fiducia tra medico e paziente riduce le prescrizioni inappropriate di antibiotici

Studio USILa fiducia tra medico e paziente riduce le prescrizioni inappropriate di antibiotici

Una delle più estese del Ticino. Ufficialmente inaugurata la Riserva forestale Val Marcri

Una delle più estese del TicinoUfficialmente inaugurata la Riserva forestale Val Marcri