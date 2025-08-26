Sabato 30 agosto si potrà pescare gratis sui laghi Ceresio e Verbano, nonché sui laghetti alpini e bacini del Ticino.
L'iniziativa, promossa dal Consiglio di Stato per la Giornata svizzera dei pesci, è rivolta ai neofiti accompagnati da pescatori con regolare patente annuale (di tipo D1).
Ogni pescatore patentato potrà invitare fino a due principianti. Le catture andranno registrate dal titolare del permesso e dovranno rientrare nel contingente giornaliero.
I corsi d'acqua sono esclusi dall'iniziativa. L'evento mira a promuovere la pesca sostenibile, valorizzare gli ecosistemi acquatici e incoraggiare il consumo di pesce locale a km zero.