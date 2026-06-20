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In provincia di Lucca Un SUV targato Ticino travolge uno scooter, muore un 17enne. Gli occupanti sono fuggiti

Swisstxt

20.6.2026 - 11:22

Ansa

Grave incidente nella notte sul lungomare di Pietrasanta, in Versilia, in provincia di Lucca. Uno scooter con a bordo due giovani è stato urtato da un SUV immatricolato in Ticino.

,

Redazione blue News, Keystone-ATS

20.06.2026, 11:22

20.06.2026, 12:13

Il sinistro, come riporta la RSI, è avvenuto nei pressi di una conosciuta discoteca della zona.

Nell’impatto ha perso la vita un ragazzo di 17 anni, mentre un 18enne è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Pisa. Le sue condizioni sono gravi.

Stando alle prime ricostruzioni, il veicolo avrebbe effettuato un’inversione a U prima dello scontro.

Le tre persone che si trovavano a bordo dell’auto si sarebbero poi allontanate a piedi, lasciando il SUV sul posto senza chiamare i soccorsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri e il personale del 118, che stanno cercando di chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Interpellato in merito, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha dichiarato all'agenzia Keystone-ATS di non essere – al momento – al corrente di questo fatto.

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