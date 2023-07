Immagine d'illustrazione. archivio Ti-Press

Giovedì, attorno alle 12.00, un 35enne ha perso la vita a Claro dopo un infortunio sportivo.

Secondo la prima ricostruzione, l'uomo, proveniente dall'Austria, faceva del canyoning nel torrente Censo, insieme ad altre persone.

Per cause ancora da capire, il 35enne è precipitato per circa 8 metri, urtando contro le rocce al di sotto. È stato assistito dal resto del gruppo, che allo stesso tempo ha chiamato i soccorsi.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, i soccorritori di Tre Valli Soccorso e della REGA. L'uomo è stato elitrasportato a valle ma, a causa delle gravi ferite, ha perso la vita.

Il canyoning è una pratica sportiva che consiste nel discendere i torrenti.