  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Grigioni Una app per l'impiego

Swisstxt

6.11.2025 - 22:34

Per i primi 5 anni di questo progetto sono previsti investimenti per circa 2 milioni di franchi
Per i primi 5 anni di questo progetto sono previsti investimenti per circa 2 milioni di franchi
keystone

Nei Grigioni, il settore turistico sta invertendo le dinamiche di ricerca del personale.

SwissTXT

06.11.2025, 22:34

Anziché pubblicare offerte di lavoro, ora sono i lavoratori a inserire le proprie aspirazioni professionali, aspettando di essere contattati. GastroGrigioni ha creato infatti un'app che permette ai lavoratori di registrarsi facilmente e specificare le proprie preferenze lavorative. L'iniziativa nasce da uno studio che ha evidenziato l'importanza di fattori come la cultura aziendale e la flessibilità, oltre allo stipendio. Il progetto inizierà con un periodo di test coinvolgendo 32 aziende di diversi settori e dimensioni in tutto il cantone.

I più letti

Il neo sindaco di New York Mamdani vuole assumere 200 legali per parare gli attacchi di Trump
Ecco le immagini da tutto il mondo della spettacolare Superluna
Chiara Ferragni su Giovanni Tronchetti Provera: «Sono felicemente innamorata»

Video correlati

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.

26.01.2022

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.

06.01.2022

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.

16.02.2021

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Rapper spagnolo condannato per due Tweet

Più video

Altre notizie

Confini. Rallentano ancora i frontalieri che entrano in Ticino

ConfiniRallentano ancora i frontalieri che entrano in Ticino

Grigioni. Fuggi fuggi del personale dopo il «no» all'ospedale di Samedan?

GrigioniFuggi fuggi del personale dopo il «no» all'ospedale di Samedan?

Economia. I frontalieri sono in aumento nel Canton Grigioni

EconomiaI frontalieri sono in aumento nel Canton Grigioni