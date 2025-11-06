Per i primi 5 anni di questo progetto sono previsti investimenti per circa 2 milioni di franchi keystone

Nei Grigioni, il settore turistico sta invertendo le dinamiche di ricerca del personale.

SwissTXT Swisstxt

Anziché pubblicare offerte di lavoro, ora sono i lavoratori a inserire le proprie aspirazioni professionali, aspettando di essere contattati. GastroGrigioni ha creato infatti un'app che permette ai lavoratori di registrarsi facilmente e specificare le proprie preferenze lavorative. L'iniziativa nasce da uno studio che ha evidenziato l'importanza di fattori come la cultura aziendale e la flessibilità, oltre allo stipendio. Il progetto inizierà con un periodo di test coinvolgendo 32 aziende di diversi settori e dimensioni in tutto il cantone.