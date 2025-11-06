Nei Grigioni, il settore turistico sta invertendo le dinamiche di ricerca del personale.
SwissTXT
06.11.2025, 22:34
Swisstxt
Anziché pubblicare offerte di lavoro, ora sono i lavoratori a inserire le proprie aspirazioni professionali, aspettando di essere contattati. GastroGrigioni ha creato infatti un'app che permette ai lavoratori di registrarsi facilmente e specificare le proprie preferenze lavorative. L'iniziativa nasce da uno studio che ha evidenziato l'importanza di fattori come la cultura aziendale e la flessibilità, oltre allo stipendio. Il progetto inizierà con un periodo di test coinvolgendo 32 aziende di diversi settori e dimensioni in tutto il cantone.
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
«Ci escludono, mentre tra i valori fondamentali del calcio e dello sport c'e' l'unione». Queste le parole di alcune giovani calciatrici che indossano l'hijab mentre giocano una partita di calcio nei «Giardini del Lussemburgo» di Parigi, dietro il Senato, per protestare contro la decisione che vieta di indossarli nelle competizioni sportive.
26.01.2022
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico
Tenendo in mano candele e fiori, i residenti di Philadelphia tengono una veglia per commemorare le vittime di un incendio che mercoledi' 5 gennaio ha dilaniato una casa popolare a tre piani nel famoso quartiere dei musei di Fairmount, nella citta' orientale degli Stati Uniti, uccidendo 13 persone, tra cui otto bambini.
06.01.2022
Rapper spagnolo condannato per due Tweet
Polemiche per il fermo del rapper spagnolo Pablo Hasel, reo di aver pubblicato su Twitter messaggi contro la monarchia e le forze dell'ordine.
16.02.2021
Parigi, calciatrici sfidano il divieto di indossare l'hijab nelle competizioni
Philadelphia, una veglia per commemorare le vittime dell'incendio domestico