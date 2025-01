Christian Vitta Tipress

L'annuncio giovedì della Banca nazionale svizzera di ridistribuire utili a Confederazione e Cantoni porterà al Canton Ticino un'entrata straordinaria di 80 milioni di franchi.

Il direttore del Dipartimento delle finanze ed economia Christian Vitta ai microfoni della RSI l'ha definita: «Una boccata d’ossigeno benvenuta, ma non bisogna farsi prendere dall’entusiasmo».

Vitta ha ricordato che «come tutte le entrate non possono essere vincolate e rientrano nel budget dello Stato per far fronte agli impegni». Tra questi vi sono anche, ha proseguito, «le spese straordinarie. Penso in particolare alla ricostruzione della Valle Maggia».