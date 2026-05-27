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Ok di Bellinzona Una Commissione di studio per l’aggregazione tra Bedano, Cadempino, Gravesano e Lamone

Sara Matasci

27.5.2026

Il Consiglio di Stato ticinese ha approvato l’istanza di aggregazione presentata dai Municipi di Bedano, Cadempino, Gravesano e Lamone.
Il Consiglio di Stato ticinese ha approvato l’istanza di aggregazione presentata dai Municipi di Bedano, Cadempino, Gravesano e Lamone.
KEYSTONE

Il Consiglio di Stato fa sapere di aver approvato l’istanza di aggregazione presentata dai Municipi di Bedano, Cadempino, Gravesano e Lamone, istituendo una Commissione di studio incaricata di elaborare un progetto aggregativo tra i quattro comuni.

Sara Matasci

27.05.2026, 15:05

Dando seguito alle istanze per l’avvio di uno studio di aggregazione formulate ai primi di maggio 2026 dai Municipi di Bedano, Cadempino, Gravesano e Lamone, il Consiglio di Stato ticinese ha nominato l’apposita Commissione di studio incaricata di allestire la proposta di Comune aggregato.

L’iniziativa promossa dai quattro Comuni, viene sottolineato in un comunicato stampa, «si inserisce nell’approccio cantonale che predilige le iniziative provenienti dal basso,«orientate al consolidamento istituzionale e al rafforzamento dell’organizzazione e del servizio alla cittadinanza».

La proposta coinvolge Comuni confinanti che, pur non appartenendo al medesimo comprensorio definito nel Piano cantonale delle aggregazioni (PCA), presentano molteplici collegamenti e interrelazioni.

«Il PCA stesso prevede che possano essere avviati progetti aggregativi promossi dalle collettività locali anche qualora divergenti dagli scenari proposti, posto che non ne derivino conseguenze determinanti sull’impostazione complessiva della pianificazione e sull’insieme degli scenari, ciò che è il caso per il progetto di Bedano, Cadempino, Gravesano e Lamone», si legge ancora nel testo.

La Commissione di studio

L’istanza è dunque stata accolta e il PCA potrà essere adattato una volta che l’aggregazione dovesse concretizzarsi.

La Commissione di studio, i cui rappresentanti sono stati designati dai rispettivi Municipi, è composta da: Dario Fraschina e Daniele Cairoli (sindaco e vicesindaco del comune di Bedano), Tom Cantamessi e Juri Bonizzi (sindaco e vicesindaco del comune di Cadempino), Maurizio Anghileri e Tiziano Cremona (sindaco e vicesindaco del comune di Gravesano) e Daniele Franzoni e Matilde Ribolzi (sindaco e municipale del comune di Lamone).

La Commissione potrà avvalersi del supporto di consulenti esterni e costituire gruppi di lavoro su temi specifici. Il contatto con l’autorità cantonale verrà assicurato dalla Sezione degli enti locali.

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