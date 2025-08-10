foto generica keystone

Anche oggi, domenica, si preannuncia una giornata di lunghe code al portale sud della galleria autostradale del San Gottardo per il rientro di molti turisti (confederati e stranieri) dalle ferie.

Come comunica ViaSuisse, poco prima delle 11.00, tra Quinto e il portale sud della galleria del San Gottardo, ci sono code di 6 km in direzione di Lucerna (1 km a nord), con attese di circa un'ora. L’entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord.

ViaSuisse ricorda anche che la corsia preferenziale CUPRA è aperta a partire da Quinto. Sempre sull'A2 tra Chiasso-Centro e la dogana di Chiasso-Brogeda, il traffico è fortemente rallentato.