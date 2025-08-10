  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Jass Fédéral
  3. Sudoku
  4. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Traffico Una domenica di code al San Gottardo

Swisstxt

10.8.2025 - 10:59

foto generica keystone

Anche oggi, domenica, si preannuncia una giornata di lunghe code al portale sud della galleria autostradale del San Gottardo per il rientro di molti turisti (confederati e stranieri) dalle ferie.

10.08.2025, 10:59

10.08.2025, 11:13

Come comunica ViaSuisse, poco prima delle 11.00, tra Quinto e il portale sud della galleria del San Gottardo, ci sono code di 6 km in direzione di Lucerna (1 km a nord), con attese di circa un'ora. L’entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord.

ViaSuisse ricorda anche che la corsia preferenziale CUPRA è aperta a partire da Quinto. Sempre sull'A2 tra Chiasso-Centro e la dogana di Chiasso-Brogeda, il traffico è fortemente rallentato.

I più letti

Gli agricoltori spruzzano del letame sui campeggiatori abusivi, ecco il video
Lo zar ancora negli USA, è polemica. Ecco chi è il presidente statunitense che ha incontrato più volte Putin
Il campo dei MAGA si sgretola: i conflitti nella base di Trump diventano più chiari. Eccoli
Ecco come le aziende svizzere reagiscono allo shock dei dazi di Trump
Pilatus interrompe le consegne di aerei negli USA, ma non smetterà di produrre per gli statunitensi

Altre notizie

Ticino. Fallito il progetto dell'accademia sport Piotta

TicinoFallito il progetto dell'accademia sport Piotta

Locarno. Caos per la Piazza Grande sold out: spettatori paganti lasciati fuori

LocarnoCaos per la Piazza Grande sold out: spettatori paganti lasciati fuori

Ha ricevuto il Leopard Club Award. Emma Thompson a blue News: «Contentissima di essere a Locarno, ma sono un po' nervosa»

Ha ricevuto il Leopard Club AwardEmma Thompson a blue News: «Contentissima di essere a Locarno, ma sono un po' nervosa»