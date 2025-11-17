  1. Clienti privati
Scuola Una giornata d'incontri su Gaza per gli studenti ticinesi

Swisstxt

17.11.2025 - 12:47

Gaza avvolta dal fumo dei bombardamenti di Israele venerdì mattina
Gaza avvolta dal fumo dei bombardamenti di Israele venerdì mattina
KEY

Questa settimana è iniziata in un modo molto particolare per migliaia di studenti dei licei, della Scuola cantonale di Commercio, della Scuola specializzata per professioni sanitarie e sociali e del CISA.

SwissTXT

17.11.2025, 12:47

17.11.2025, 12:49

Infatti, dalle 8.00 alle 11.30 circa gli studenti hanno assistito a una serie di incontri per parlare di Palestina e della Striscia di Gaza. Si tratta di un’iniziativa nata dal basso, proprio dagli allievi, che è stata poi coordinata con le direzioni di ogni sede.

A livello di organizzazione è anche filato abbastanza liscio, benché si sia trattato, nel complesso, di un’attività piuttosto complicata sotto questo aspetto.

