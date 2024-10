La lince mentre preda il camoscio Frame video

Sembra la scena di un documentario sugli animali della foresta, invece sarebbe successo in Ticino. La scena sarebbe infatti stata ripresa da un passante in una valle del Sopraceneri, probabilmente in Onsernone o in Vallemaggia, come riporta laRegione.

sam Sara Matasci

Non è insolito incrociare un animale selvatico percorrendo la cantonale della Valle Onsernone o della Vallemaggia, specie negli orari più bui. Dalle volpi ai caprioli, dai tassi ai camosci, è facile incrociare i loro occhi lucenti mentre si trovano sul bordo della strada o nel bosco circostante.

Quello che invece è davvero più unico che raro è ciò che sarebbe successo negli scorsi giorni in Alta Valle, ancora non si sa bene ancora dove esattamente, e filmato da una persona che stava transitando da lì in quel momento, ossia una lince mentre preda un camoscio, proprio a lato della carreggiata.

Il video sta facendo il giro dei numeri di WhatsApp, soprattutto tra chi abita nelle valli del Canton Ticino, ma non solo. E la notizia è stata riportata per prima da laRegione, la quale spiega che nella ripresa con il cellulare si vede la lince, seminascosta tra la vegetazione, che osserva un giovane camoscio ferito, che si trova sul ciglio della strada.

«Pochi istanti dopo il predatore si lancia sulla sua preda, l'agguanta al collo uccidendola e cercando, in seguito, di trascinarsela via, saltando su un muretto che funge da terrapieno», si legge sul sito.

Le immagini contenute in questo video sono piuttosto forti:

Una lince ripresa da un passante mentre si scaglia su un camoscio 02.10.2024

Video vero, ma ubicazione esatta sconosciuta

Il filmato, riporta il quotidiano bellinzonese, è stato spedito anche ai guardiacaccia, i quali non mettono in dubbio la sua veridicità. Quello che invece non è molto chiaro è esattamente dov'è avvenuta la predazione. C‘è chi ipotizza che il filmato sia stato girato a Cerentino, in alta Vallemaggia o addirittura in Verzasca.

Questo perché negli ultimi tempi non si è mai vista una lince nei fondovalle e non ci sono nemmeno state notizie di predazioni ai danni di ovini e caprini.