  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ticino Una maggioranza firma i rapporti sulle stime immobiliari

Swisstxt

10.2.2026 - 17:50

Una maggioranza sostiene l’iniziativa popolare democentrista che chiede la neutralizzazione (fiscale e per le prestazioni sociali) degli effetti della revisione delle stime immobiliari.
Una maggioranza sostiene l’iniziativa popolare democentrista che chiede la neutralizzazione (fiscale e per le prestazioni sociali) degli effetti della revisione delle stime immobiliari.
sda

Si è formata una maggioranza, in Ticino, a sostegno dell’iniziativa popolare democentrista che chiede la neutralizzazione (fiscale e per le prestazioni sociali) degli effetti della revisione delle stime immobiliari.

Redazione blue News

10.02.2026, 17:50

Come scrive la RSI, UDC, Lega, Centro e PLR sostengono la proposta che sarà sottoposta al plenum (e due mozioni sul medesimo tema) e hanno firmato il relativo rapporto lunedì mattina in Commissione della gestione.

Il Governo si era detto favorevole a sua volta, ma aveva avvertito che l’operazione non può valere per ogni singolo contribuente. Contrari e firmatari di un rapporto di minoranza, invece, socialisti e Verdi.

I più letti

Finta dottoressa estetica continua a lavorare... ma come life e neuro coach
Francia sotto shock: «In mezzo secolo un uomo ha stuprato 90 minori»
Una diretta piena di gravi errori accende la miccia: la Rai finisce nella tempesta
Parla il papà di Lindsey Vonn: «Finché avrò voce in capitolo, lei non scierà più»
Dogane svizzere: ecco come la riforma favorisce il contrabbando

Altre notizie

Ticino. La circonvallazione Agno-Bioggio si farà a tappe

TicinoLa circonvallazione Agno-Bioggio si farà a tappe

Ticino. I distratti alla guida aumentano: alla sbarra rimane il telefonino

TicinoI distratti alla guida aumentano: alla sbarra rimane il telefonino

Grigioni. Peter Peyer farà da solo la corsa al Governo

GrigioniPeter Peyer farà da solo la corsa al Governo