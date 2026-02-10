Una maggioranza sostiene l’iniziativa popolare democentrista che chiede la neutralizzazione (fiscale e per le prestazioni sociali) degli effetti della revisione delle stime immobiliari. sda

Si è formata una maggioranza, in Ticino, a sostegno dell’iniziativa popolare democentrista che chiede la neutralizzazione (fiscale e per le prestazioni sociali) degli effetti della revisione delle stime immobiliari.

Come scrive la RSI, UDC, Lega, Centro e PLR sostengono la proposta che sarà sottoposta al plenum (e due mozioni sul medesimo tema) e hanno firmato il relativo rapporto lunedì mattina in Commissione della gestione.

Il Governo si era detto favorevole a sua volta, ma aveva avvertito che l’operazione non può valere per ogni singolo contribuente. Contrari e firmatari di un rapporto di minoranza, invece, socialisti e Verdi.