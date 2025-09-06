  1. Clienti privati
News Una marcia per la donazione organi

Swisstxt

6.9.2025 - 11:59

Una marcia per la donazione di organi
Una marcia per la donazione di organi
keystone

L'associazione Mahana4kids è partita sabato da Ginevra per una marcia di 190 km fino a Berna.

SwissTXT

06.09.2025, 11:59

06.09.2025, 12:47

L'obiettivo è sensibilizzare sulla donazione di organi e chiedere al governo di accelerare l'applicazione del consenso presunto, approvato in votazione nel 2022.

L'iniziativa durerà fino al 12 settembre.

Vi partecipano trapiantati, familiari, medici e volontari. In un discorso, il presidente Patrick Terrapon denuncia il silenzio sul tema, che può essere fatale in caso di morte improvvisa.

Mahana4kids, che sostiene bambini trapiantati di fegato, ricorda che ogni settimana 1,4 persone muoiono per mancanza di donatori.

