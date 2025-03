Una misteriosa spirale compare nel cielo a Bellinzona La spirale nel cielo sopra a Bellinzona. Immagine: F.G. La spirale nel cielo sopra a Bellinzona. Immagine: F.G. Una misteriosa spirale compare nel cielo a Bellinzona La spirale nel cielo sopra a Bellinzona. Immagine: F.G. La spirale nel cielo sopra a Bellinzona. Immagine: F.G.

Un lettore di blue News ci ha inviato delle fotografie che immortalano una strana luce nel cielo sopra la Capitale, avvistata poco dopo le 21 di lunedì sera. Niente paura! Si tratterebbe di un fenomeno causato dal carburante congelato fuoriuscito dal lancio del razzo Falcon 9 di SpaceX dalla Florida!

Hai fretta? blue News riassume per te Una strana spirale luminosa è stata avvistata e fotografata da un lettore di blue News nel cielo sopra Bellinzona.

Un fenomeno meteorologico? Un... UFO? O di cosa si tratta?

Nulla di sovraumano! Si tratterebbe del carburante congelato fuoriuscito dal lancio del razzo Falcon 9 di SpaceX dalla Florida! Mostra di più

«Ero sul suo terrazzo di casa insieme a un amico, quando improvvisamente nel cielo terso si è materializzato qualcosa di assolutamente straordinario: una spirale di luce!»: è il racconto di un nostro lettore, che lunedì sera, poco dopo le 21 a Bellinzona, non riusciva a credere ai suoi occhi.

Tanto che ha voluto chiamare anche sua moglie per verificare che non stesse sognando... «o che la birra non avesse fatto strani effetti!».

Ma la spirale nel cielo c'era per davvero ed era anche ben visibile. A dimostrarlo sono le due foto che ha scattato e che ci ha subito mandato, chiedendoci se avevamo idea di cosa fosse.

Un fenomeno meteorologico? Un... UFO? O cos'altro? Di certezze non ne abbiamo ancora, ma abbiamo fatto un giro sul web per poi scoprire che quella luce luminosa non è stata vista solo dal nostro lettore nella Capitale, bensì anche dalle vicine Italia e Francia e certamente anche in altre parti del globo.

[Spirale bleue brillante 🌀 ce lundi soir sur le Centre - Val de Loire : explications]



Vous avez été très nombreux à nous contacter au sujet de cette fameuse spirale bleue 🌀 observée brièvement, ce lundi 24 mars 2025, vers 21h, dans notre ciel de notre @RCValdeLoire, comme ici… pic.twitter.com/XIxCDleoC2 — Association Météo Centre - Val de Loire (@AssoMeteoCVDL) March 24, 2025

È la probabile risposta l'abbiamo trovata sempre sul web. O meglio: sui social. Si tratterebbe infatti di una sorta di scia lasciata da un Falcon 9, ossia un razzo di SpaceX di Elon Musk.

🔴📣#ALERTEINFO : Le ciel nous offre un spectacle fascinant ce soir ! Une étrange spirale lumineuse est apparue dans le ciel de notre région à l’instant. En tant que météorologue, je peux affirmer qu’il ne s’agit pas d’un phénomène météo. Cela ressemble à une traînée de Falcon 9. pic.twitter.com/VkkmhVIBp0 — Météo Côte d'Azur ☀️ (@MeteoCotedAzur) March 24, 2025

Quello che si è visto in cielo sarebbe praticamente il carburante congelato fuoriuscito dal lancio.

E infatti proprio SpaceX ha mandato le immagini in diretta del lancio del suo Falcon 9 dalla Florida.

Watch Falcon 9 launch the @USSF_SSC and @NatReconOfc’s NROL-69 mission from pad 40 in Florida https://t.co/9WH2CJgztr — SpaceX (@SpaceX) March 24, 2025

Non è la prima volta che succede qualcosa di simile. Le spirali nel cielo sono già comparse alcune altre volte, trovando sempre una spiegazione razionale, come si può sentire in questo video (in inglese):