Tanta neve per il mese di novembre. MeteoSvizzera

A Locarno Monti registrati 15 cm di neve, un nuovo record per novembre dal 1935.

A Locarno Monti, si legge in un tweet pubblicato da Meteosvizzera, «questa mattina (venerdì, ndr.) alle 06:30 abbiamo misurato 15 cm di neve, nuovo primato per quanto riguarda l’altezza della neve fresca giornaliera per il mese di novembre». La serie di misurazioni era iniziata nel 1935.

L’ultima nevicata cospicua risaliva al 2010 quando vennero misurati 8 centimetri il 28 novembre. La più recente nel 2021, con un centimetro.

Le precipitazioni iniziate giovedì pomeriggio hanno creato qualche disagio alla circolazione.

L'autostrada A2, per esempio, è rimasta temporaneamente chiusa nel pomeriggio verso sud in territorio urano.

Neve a Spruga, in Valle Onsernone 21.11.2024

