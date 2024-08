Iscrizioni entro il 25 ottobre keystone

A partire da novembre prenderà avvio la nuova formazione continua, organizzata dalla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana d’intesa con l’Istituto di medicina legale del Canton Ticino, nel campo dell’infermieristica forense.

Questa formazione, già conosciuta in altri cantoni, è rivolta in particolare al personale infermieristico che intende rafforzare le proprie conoscenze in ambito forense.

Le iscrizioni sono aperte sino al 25 ottobre 2024. Permetterà ai partecipanti di acquisire le competenze per approcciare e interagire in maniera efficace e adeguata con persone colpite da violenza.

