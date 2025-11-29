TicinoUna seconda ragazza palestinese è stata accolta al San Giovanni di Bellinzona
Swisstxt
29.11.2025 - 13:32
Una seconda bambina palestinese è arrivata venerdì sera all’Ospedale San Giovanni di Bellinzona.
SwissTXT
29.11.2025, 13:32
29.11.2025, 14:02
Swisstxt
Faceva parte del secondo gruppo di minorenni della Striscia di Gaza accolti in Svizzera per essere curati, 13 questa volta ridistribuiti in otto cantoni fra cui anche i Grigioni, dopo i 7 della fine di ottobre. Erano accompagnati da 51 membri delle loro famiglie.
La prima ragazza, di 15 anni, è stata nel frattempo già dimessa dall’ospedale, come ha confermato ai microfoni della RSI Giacomo Simonetti, direttore dell’Istituto pediatrico dell’Ente Ospedaliero Cantonale. Dovrebbe aver cominciato una nuova fase, quella di integrazione.