Ticino Una seconda ragazza palestinese è stata accolta al San Giovanni di Bellinzona

Swisstxt

29.11.2025 - 13:32

Questa volta sono 13 i minorenni provenienti da Gaza che la Svizzera ha accolto per prestare loro cure: questi saranno dirottati in diversi Cantoni.
KEYSTONE

Una seconda bambina palestinese è arrivata venerdì sera all’Ospedale San Giovanni di Bellinzona.

SwissTXT

29.11.2025, 13:32

29.11.2025, 14:02

Faceva parte del secondo gruppo di minorenni della Striscia di Gaza accolti in Svizzera per essere curati, 13 questa volta ridistribuiti in otto cantoni fra cui anche i Grigioni, dopo i 7 della fine di ottobre. Erano accompagnati da 51 membri delle loro famiglie.

Operazione umanitaria. Altri 13 bambini feriti di Gaza sono giunti in Svizzera, anche in Ticino

Operazione umanitariaAltri 13 bambini feriti di Gaza sono giunti in Svizzera, anche in Ticino

La prima ragazza, di 15 anni, è stata nel frattempo già dimessa dall’ospedale, come ha confermato ai microfoni della RSI Giacomo Simonetti, direttore dell’Istituto pediatrico dell’Ente Ospedaliero Cantonale. Dovrebbe aver cominciato una nuova fase, quella di integrazione.

Ticino. Il San Giovanni di Bellinzona accoglie una 15enne proveniente da Gaza

TicinoIl San Giovanni di Bellinzona accoglie una 15enne proveniente da Gaza

