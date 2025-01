Immagine d'illustrazione sda

Giovedì scorso, il 9 gennaio, ha avuto luogo in Ticino una serie di controlli finalizzata al contrasto della pornografia illegale.

Il dispositivo, come spiega la Polizia cantonale in un comunicato stampa, è nato da distinte segnalazioni da parte dell'Ufficio federale di Polizia (fedpol) e si è svolto in contemporanea in diverse località nel Mendrisiotto, Luganese, Bellinzonese, Locarnese e in Riviera.

Sono state in particolare fermate, interrogate e denunciate undici persone. Si tratta di sette adulti e quattro minorenni sospettati di aver condiviso con terzi - attraverso reti sociali, chat o sistemi di messaggeria istantanea - materiale pornografico raffigurante atti sessuali con minorenni.

Gli accertamenti sono anche stati scanditi da alcune perquisizioni che hanno portato al sequestro di numerosi dispositivi elettronici (computer, tablet e smartphone) ora al vaglio degli inquirenti.

L'ipotesi di reato è di pornografia. Le inchieste sono coordinate dalla Procuratrice pubblica Valentina Tuoni e dalla Magistratura dei minorenni.