  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Via 65 impieghi Tagli nel traffico merci, FFS: «Soluzioni per tutti»

Swisstxt

25.8.2025 - 10:40

Operazioni al terminal di Cadenazzo
Operazioni al terminal di Cadenazzo
Tipress

Le FFS confermano la soppressione di 65 posti nel traffico merci, di cui 40 in Ticino. L'azienda assicura però che a tutti i collaboratori toccati sarà offerta una soluzione nel Cantone, in linea con il contratto collettivo.

SwissTXT

25.08.2025, 10:40

25.08.2025, 10:57

La riorganizzazione, si legge nella nota, è necessaria per rendere il settore autosufficiente. Nel 2022 il traffico merci ha registrato una perdita di circa 76 milioni di franchi.

Le FFS puntano sul concetto «Suisse Cargo Logistics» per ottimizzare i costi.

Entro il 2026 sarà creato il primo collegamento del nuovo modello sull'asse nord-sud. Le FFS sono inoltre in trattativa con la Posta per il terminale di Cadenazzo.

I più letti

Ecco chi condurrà «Domenica In» insieme a Mara Venier
Un'estate di sfide per Chanel e Cristian Totti, tra opportunità mancate e cambiamenti
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»
Ecco perché il Donbass è così importante per l'Ucraina
Turisti prendono d'assalto un albergo in Spagna... per la migliore sdraio

Altre notizie

Contro frane, erosioni e valanghe. Dal Cantone quasi 5,7 milioni per interventi selvicolturali nei boschi della Valle d'Arbedo

Contro frane, erosioni e valangheDal Cantone quasi 5,7 milioni per interventi selvicolturali nei boschi della Valle d'Arbedo

Trasporti. Treni diretti dall'Oberland zurighese a Coira: primi test nei fine settimana di settembre

TrasportiTreni diretti dall'Oberland zurighese a Coira: primi test nei fine settimana di settembre

Grigioni. Collisione tra un'auto e una moto a Churwalden, centauro ferito

GrigioniCollisione tra un'auto e una moto a Churwalden, centauro ferito