Via 65 impieghiTagli nel traffico merci, FFS: «Soluzioni per tutti»
Swisstxt
25.8.2025 - 10:40
Le FFS confermano la soppressione di 65 posti nel traffico merci, di cui 40 in Ticino. L'azienda assicura però che a tutti i collaboratori toccati sarà offerta una soluzione nel Cantone, in linea con il contratto collettivo.
La riorganizzazione, si legge nella nota, è necessaria per rendere il settore autosufficiente. Nel 2022 il traffico merci ha registrato una perdita di circa 76 milioni di franchi.
Le FFS puntano sul concetto «Suisse Cargo Logistics» per ottimizzare i costi.
Entro il 2026 sarà creato il primo collegamento del nuovo modello sull'asse nord-sud. Le FFS sono inoltre in trattativa con la Posta per il terminale di Cadenazzo.