Immagine d'illustrazione sda

Domenica è avvenuta una violenta lite in un'abitazione di Losone con il ferimento di due persone. Un uomo è stato arrestato.

Sara Matasci Sara Matasci

Stando a una prima ricostruzione di Ministero pubblico e Polizia cantonale e per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, al termine di una discussione, l'uomo fermato - un 45enne svizzero residente nel Locarnese - ha dapprima sferrato una serie di pugni a un 76enne per poi ferire in un secondo momento con un'arma da taglio una 77enne.

Questi ultimi, la cui vita non è in pericolo, hanno riportato delle ferite che hanno necessitato un trasporto in ospedale.

Il 45enne è stato fermato da agenti della Polizia comunale di Ascona per poi essere tratto in arresto da agenti della Polizia cantonale e venir trasferito in una struttura sanitaria (poiché ritenuto non carcerabile).

Le ipotesi di reato a suo carico sono di tentato omicidio, lesioni gravi, lesioni semplici. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Chiara Buzzi.