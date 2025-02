Il castoro più solitario della Svizzera ha trovato una compagna: per otto anni, ha perseverato da solo nell'Alta Engadina come un vero pioniere nel territorio più alto d'Europa, fino a quando una femmina della stessa specie lo ha raggiunto.

Keystone-SDA, om, ats SDA

Stando ai piu' recenti accertamenti, una compagna si è ora trasferita nella zona, ha annunciato questa sera l'Ufficio per la caccia e la pesca del Canton Grigioni. Questo fa ben sperare in una prole. I prossimi anni dovrebbero mostrare se i legami affettivi si rafforzeranno e daranno frutti.

Tuttavia, l'orologio biologico sta ticchettando per l'attuale scapolo. Non gli resta molto tempo per riprodursi, precisano le autorità retiche. L'esemplare ha infatti raggiunto la ragguardevole età di dieci anni.