Polizia Grigioni Polizia Grigioni

Ben 120'000 veicoli e i relativi conducenti: è il numero di controlli effettuati dal primo centro di controllo del traffico pesante (CCTP) costruito ex novo a Unterrealta, nei Grigioni, esattamente 20 anni fa.

Swisstxt

In queste due decadi molto è cambiato, scrive la polizia retica in un comunicato.

Casi come quello registrato nel primo anno di attività relativo a un autista che aveva interrotto il lavoro per meno di quattro ore sull’arco di 78, sembrano far parte del passato.

In calo anche le contestazioni: nei primi anni la quota si è attestata a circa il 35%. Questa quota è gradualmente scesa e nel 2023 è stata inferiore al 20%.

Swisstxt