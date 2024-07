Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Le forze dell’ordine erano state allertate da cittadini che avevano udito alcuni colpi.

SwissTXT / sam Sara Matasci

Una vasta operazione di polizia è scattata, attorno a mezzogiorno, in via Colombera a Genestrerio. Le forze dell’ordine erano state allertate da cittadini che avevano udito due colpi nel quartiere, come ha conferma la Polizia cantonale alla RSI. Alla fine si è scoperto che non erano colpi di arma da fuoco, ma solo dei petardi.

Un uomo ne aveva lanciati due dalla finestra. E quando gli agenti sono giunti sul posto, non li ha lasciati entrare in casa. Alla fine ha però aperto la porta ed è stato portato in centrale.

Sul posto sono giunti agenti della polizia cantonale, come pure dei corpi comunali di Chiasso e Mendrisio, oltre agli uomini dei Gruppi di intervento speciale.