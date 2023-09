Immagine simbolica. ©Ti-Press / Gabriele Putzu

Un 65enne svizzero domiciliato nel Canton Vaud è in condizioni gravi dopo un incidente avvenuto a Porza.

Attorno alle 15.00 circolava in sella a una bicicletta elettrica in via Trevano, in direzione di Lugano, quando ha perso il controllo del mezzo ed è caduto al suolo per cause che l'inchiesta dovrà stabilire.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia cantonale oltre a quelli della città di Lugano e ai soccorritori della Croce Verde di Lugano, che hanno prestato le prime cure alla vittima, poi trasportata in ambulanza in ospedale.

Secondo la prima valutazione medica il 65enne ha riportato gravi ferite. Lo comunica la Polizia cantonale.