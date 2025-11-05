La polizia cantonale dei Grigioni è riuscita a fermare l'uomo a Lostallo. archivio Polizia cantonale grigionese

Martedì il conducente di un furgone ha percorso circa nove chilometri in contromano sull'autostrada A13 nella corsia sud. La polizia cantonale dei Grigioni è riuscita a identificarlo a Lostallo.

Dominik Müller

Secondo il comunicato della Polizia cantonale grigionese, il 37enne stava percorrendo l'autostrada A13 da Bellinzona in direzione di San Bernardino poco prima delle 16.00. Dopo la galleria a una corsia di San Fedele, l'italiano ha superato un veicolo nonostante la doppia linea di sicurezza.

Senza rientrare nella corsia di destra, ha imboccato contromano la corsia sud dell'autostrada e ha proseguito in direzione di Lostallo. Il centro di controllo ha successivamente ricevuto diverse chiamate da parte degli utenti della strada.

Dopo aver percorso circa nove chilometri di autostrada in contromano, l'uomo è uscito dall'A13 all'altezza dello svincolo di Lostallo. Una pattuglia della polizia è riuscita a trovarlo poco dopo e lo ha segnalato alle forze dell'ordine.