Uomo cade da una scala in una scarpata e muore in Valle Leventina

Verso le 18.00 di sabato sui monti di Sciuei, in territorio di Ronco, in Leventina, un 77enne svizzero della regione è precipitato in una scarpata e ha perso la vita.

L'uomo, comunica la Polizia cantonale, si trovava su una scala per eseguire dei lavori all'asta di una bandiera.

È però precipitato per diverse decine di metri in una scarpata. L'inchiesta dovrà stabilire le cause della caduta.

La Rega e gli agenti della Polizia cantonale sono intervenuti, ma il 77enne è morto sul posto per le gravi ferite.