Immagine d'illustrazione archivio Ti-Press

Due individui hanno rapinato un uomo lunedì scorso, poco prima delle 12, in Via della Pace a Locarno. I due lo hanno spintonato, procurandogli delle ferite lievi, per poi rubargli un orologio di valore. Successivamente sono fuggiti a bordo di un'auto con targhe italiane guidata da un complice.

Le ricerche dei rapinatori, coordinate dalla Polizia cantonale, sono scattate immediatamente con il supporto di agenti della Polizia città di Locarno, della Polizia comunale di Ascona, della Polizia Intercomunale del Piano, della Polizia del Vedeggio e dei collaboratori dell'UDSC.

Il dispositivo di ricerca, si legge nel comunicato stampa congiunto di Ministero pubblico, Magistratura dei minorenni, Polizia cantonale e Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), ha permesso di fermare due dei rapinatori al valico autostradale di Chiasso Brogeda, poco dopo le 13.

Si tratta di un 17enne cittadino rumeno residente in Inghilterra e di un 26enne cittadino irlandese residente in Irlanda, che si trovavano a bordo della vettura utilizzata per la fuga.

Le ipotesi di reato nei loro confronti sono di rapina, lesioni semplici e vie di fatto. Il 26enne, trovato in possesso di marjuana, deve inoltre rispondere di infrazione alle norme della circolazione, guida in stato di inattitudine e contravvenzione alla Legge federale sugli stupefacenti.

Sono in corso accertamenti per identificare anche il terzo rapinatore. La refurtiva non è stata recuperata. L'inchiesta è coordinata dalla Procuratrice pubblica Marisa Alfier e dalla Magistratura dei minorenni.