Una delle auto coinvolte nell'incidente Polizia cantonale urana

Due automobili si sono scontrate frontalmente questa mattina nella galleria autostradale del San Gottardo. Due persone sono rimaste ferite nell'incidente, indica la Polizia cantonale urana, precisando che il tunnel è rimasto chiuso per due ore.

Keystone-SDA SDA

Stando alle prime ricostruzioni, un automobilista ha oltrepassato la doppia linea di sicurezza poco prima dell'uscita del tunnel a Göschenen, collidendo con un veicolo proveniente in direzione opposta, che si è ribaltato finendo sul tetto.

I due feriti sono stati trasportati in ospedale. I danni ai veicoli ammontano a circa 40.000 franchi. La dinamica dell'incidente è oggetto di indagini da parte della polizia.