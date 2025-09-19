  1. Clienti privati
Nella parte urana Scontro frontale nella galleria del San Gottardo, 2 feriti e tunnel chiuso per 2 ore

SDA

19.9.2025 - 12:52

Una delle auto coinvolte nell'incidente
Una delle auto coinvolte nell'incidente
Polizia cantonale urana

Due automobili si sono scontrate frontalmente questa mattina nella galleria autostradale del San Gottardo. Due persone sono rimaste ferite nell'incidente, indica la Polizia cantonale urana, precisando che il tunnel è rimasto chiuso per due ore.

Keystone-SDA

19.09.2025, 12:52

19.09.2025, 14:37

Stando alle prime ricostruzioni, un automobilista ha oltrepassato la doppia linea di sicurezza poco prima dell'uscita del tunnel a Göschenen, collidendo con un veicolo proveniente in direzione opposta, che si è ribaltato finendo sul tetto.

I due feriti sono stati trasportati in ospedale. I danni ai veicoli ammontano a circa 40.000 franchi. La dinamica dell'incidente è oggetto di indagini da parte della polizia.

Altre notizie

Subentrerà a Bernard Maissen. La grigionese Gianna Luzio alla testa dell'UFCOM

Subentrerà a Bernard MaissenLa grigionese Gianna Luzio alla testa dell'UFCOM

Grigioni. Urto fra veicoli, ferita una motociclista a Zernez

GrigioniUrto fra veicoli, ferita una motociclista a Zernez

Dal confine. La strage del Mottarone si chiude con tre patteggiamenti, la sindaca di Stresa: «Amareggiata»

Dal confineLa strage del Mottarone si chiude con tre patteggiamenti, la sindaca di Stresa: «Amareggiata»