Nella parte uranaScontro frontale nella galleria del San Gottardo, 2 feriti e tunnel chiuso per 2 ore
19.9.2025 - 12:52
Due automobili si sono scontrate frontalmente questa mattina nella galleria autostradale del San Gottardo. Due persone sono rimaste ferite nell'incidente, indica la Polizia cantonale urana, precisando che il tunnel è rimasto chiuso per due ore.
Stando alle prime ricostruzioni, un automobilista ha oltrepassato la doppia linea di sicurezza poco prima dell'uscita del tunnel a Göschenen, collidendo con un veicolo proveniente in direzione opposta, che si è ribaltato finendo sul tetto.
I due feriti sono stati trasportati in ospedale. I danni ai veicoli ammontano a circa 40.000 franchi. La dinamica dell'incidente è oggetto di indagini da parte della polizia.