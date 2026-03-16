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Da inizio anno Predisposti in Ticino 160 punti di raccolta d'urgenza per la popolazione

Swisstxt

16.3.2026 - 18:12

Il punto di raccolta d'urgenza (PRU) a Rivera Monteceneri.
Il punto di raccolta d'urgenza (PRU) a Rivera Monteceneri.
Repubblica e Cantone Ticino

Da inizio anno sono stati predisposti 160 punti di raccolta d'urgenza (PRU) su tutto il territorio ticinese. Lo comunica il Dipartimento delle istitutioni.

Redazione blue News

16.03.2026, 18:12

16.03.2026, 18:42

Questi centri, si legge nella nota, ubicati solitamente in prossimità di strutture pubbliche, vengono attivati quando i normali canali di comunicazione risultano compromessi, come durante blackout prolungati o eventi naturali estremi.

Ogni sito dispone di un dispositivo POLYCOM, in grado di comunicare quando le altre reti sono fuori servizio. La loro posizione è consultabile sul sito cantonale e quello della Confederazione.

Queste zone sicure sono nate dalla collaborazione tra autorità cantonali, comunali e l’Ufficio federale della protezione della popolazione.

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