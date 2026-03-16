Il punto di raccolta d'urgenza (PRU) a Rivera Monteceneri. Repubblica e Cantone Ticino

Da inizio anno sono stati predisposti 160 punti di raccolta d'urgenza (PRU) su tutto il territorio ticinese. Lo comunica il Dipartimento delle istitutioni.

Redazione blue News Swisstxt

Questi centri, si legge nella nota, ubicati solitamente in prossimità di strutture pubbliche, vengono attivati quando i normali canali di comunicazione risultano compromessi, come durante blackout prolungati o eventi naturali estremi.

Ogni sito dispone di un dispositivo POLYCOM, in grado di comunicare quando le altre reti sono fuori servizio. La loro posizione è consultabile sul sito cantonale e quello della Confederazione.

Queste zone sicure sono nate dalla collaborazione tra autorità cantonali, comunali e l’Ufficio federale della protezione della popolazione.