Da inizio annoPredisposti in Ticino 160 punti di raccolta d'urgenza per la popolazione
Swisstxt
16.3.2026 - 18:12
Da inizio anno sono stati predisposti 160 punti di raccolta d'urgenza (PRU) su tutto il territorio ticinese. Lo comunica il Dipartimento delle istitutioni.
Redazione blue News
16.03.2026, 18:12
16.03.2026, 18:42
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Questi centri, si legge nella nota, ubicati solitamente in prossimità di strutture pubbliche, vengono attivati quando i normali canali di comunicazione risultano compromessi, come durante blackout prolungati o eventi naturali estremi.