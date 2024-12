Immagine illustrativa. © Ti-Press / Tatiana Scolari / archivio

Incidente sabato sera lungo la strada cantonale del Monte Ceneri in direzione di Cadenazzo.

Paolo Beretta

Sabato sera, attorno alle ore 19:15 sulla strada Cantonale del Monte Ceneri, il conducente di un’auto immatricolata in Ticino che circolava in direzione di Cadenazzo, per motivi da stabilire, si è spostato sulla destra ed ha urtato il cordolo laterale, terminando la sua corsa rovesciato sul tetto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona che hanno prestato le prime cure al conducente, il quale in seguito è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti.

Le sue condizioni non dovrebbero destare particolari preoccupazioni.

Sul posto anche la Polizia per gli accertamenti e il disciplinamento del traffico, rimasto perturbato per circa un’ora.