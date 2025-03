Il SuperComputer ALPS presso il Centro Nazionale Svizzero di Supercalcolo (CSCS) di Lugano KEYSTONE

L'informatico del Centro svizzero di calcolo scientifico (CSCS) di Lugano e del Politecnico federale di Zurigo (ETH) Torsten Hoefler ha vinto il prestigioso premio statunitense per la ricerca in tecnologia dell'informazione.

Il 43enne riceve il riconoscimento per i suoi «contributi fondamentali al calcolo ad elevate prestazioni (high performance computing, HPC) e alla rivoluzione dell'intelligenza artificiale (IA) attualmente in corso», indica un comunicato odierno dell'Association for Computing Machinery (ACM).

Quest'ultima è una società internazionale di informatica senza scopo di lucro con sede negli Stati Uniti. È stata fondata nel 1947 ed è la più grande associazione al mondo nel suo ambito. Conferisce il premio dal 2007 (tra quell'anno e il 2015 il riconoscimento aveva un altro nome).

L'ACM Prize in Computing è dotato di 250'000 dollari (oltre 220'000 franchi al cambio attuale), ricorda in una nota odierna l'ETH, che gestisce il CSCS, aggiungendo che finora è stato attribuito quasi solo a ricercatori americani.

Sempre secondo la nota dell'alta scuola zurighese, i lavori di Hoefler hanno permesso di accelerare i supercomputer. In particolare, hanno modificato il modo in cui diversi calcolatori lavorano insieme su un compito.

Grazie alle ricerche i supercalcolatori son così potenti da addestrare modelli di IA

È anche grazie alle sue ricerche che i supercalcolatori sono così potenti da poter addestrare modelli di IA molto rapidamente con grandi quantità di dati. Le ricerche dell'informatico hanno grande rilevanza anche per l'intera società, sottolinea l'ETH.

Molte delle sue innovazioni sono ora incorporate nei computer più grandi e potenti. Tra questi, il supercomputer Alps del CSCS, dove Hoefler è responsabile dei settori dell'IA e dell'apprendimento automatico.

«È una sensazione molto bella che cose elaborate per lo più durante il mio dottorato siano diventate così importanti», afferma Hoefler, citato nella nota.